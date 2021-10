Charles Leclerc weet wat winnen is en heeft in de Formule 1 in totaal al dertien keer op het podium gestaan, maar is ook in zijn nopjes met zijn vierde plek in Austin. Meer zat er volgens de Ferrari-coureur namelijk echt niet in.

“Het was een ongelofelijke race”, staat hij er nog van bij te komen voor de camera van Ziggo Sport. Maar, moet hij toegeven: “Het was ook een saaie wedstrijd voor me, terwijl ik ook denk dat ik niet veel op tv te zien was. Maar wát een race. Ik heb weinig laten liggen”, toont hij zich zeer tevreden.

De auto, het teamwork, het resultaat: het zat allemaal goed, zegt Leclerc. Dat een vierde plek reden is voor zoveel vreugde, komt natuurlijk door de situatie waarin Ferrari zit. De Scuderia is herstellende na rampjaar 2020. De focus ligt daarbij vooral op 2022 en de regelrevolutie van volgend seizoen.

“De twee of drie updates die we dit jaar hebben gebracht, waren echter telkens een goede stap waard. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst én voor hoe dit seizoen verloopt.” Met nog vijf races te gaan, staat Leclerc zesde in het WK. Ferrari staat vierde bij de constructeurs, op nog maar drie en een halve punt van McLaren.

