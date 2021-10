Ferrari zal ‘perfect’ moeten zijn om McLaren in de Grand Prix van de Verenigde Staten te verslaan, meent Charles Leclerc. De Monegask is hoopvol na de vrije trainingen, al weet hij ook dat McLaren er sterk voor staat op het Circuit of the Americas.

“De eerste vrije training was erg goed, met name de runs met weinig brandstof”, zei Leclerc na de eerste twee vrije trainingen. Hij noteerde in die vrije trainingen respectievelijk de vierde en zevende tijd. Een geheel vlekkeloze vrijdag was het niet: hij spinde in de eerste vrije training in de eerste sector, maar kon zonder kleerscheuren zijn weg vervolgen.

Foto: BSR Agency

“De tweede vrije training verliep wat minder positief wat betreft die runs met weinig brandstof, maar toen zagen de runs met veel brandstof aan boord er goed uit. Dat is het belangrijkste voor zondag. We komen hier en daar wel wat tekort maar het is een erg uitdagend circuit, we moeten wat meer balans zien te vinden tussen [de afstelling voor] de kwalificatie en de race”, geeft Leclerc aan.

Hoewel Ferrari dus een goede vrijdag kende, ging het bij McLaren nog een tikkeltje beter. Lando Norris noteerde in de tweede vrije training namelijk een tweede tijd en teamgenoot Daniel Ricciardo stond er niet ver van af met de vijfde tijd. Dat terwijl Ferrari in die sessie pas op de zevende plek terug te vinden was. De twee teams zijn in een spannende strijd om de derde plek bij de constructeurs verwikkeld. Het gat bedraagt slechts 7,5 punten in het voordeel van McLaren, maar het doel voor Leclerc en Carlos Sainz in de Verenigde Staten is duidelijk.

“We zitten sinds het begin van het seizoen al heel erg dicht bij elkaar”, vertelt Leclerc. “We moeten alles perfect doen om ze te proberen te verslaan. We moeten constant blijven tot het einde van het seizoen.”