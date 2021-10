McLaren-CEO Zak Brown is onder de indruk van de snelheid die ‘zijn’ team af en toe aan de dag weet te leggen, maar weet ook dat het nog aan regelmaat ontbreekt.

“We zijn dit jaar op sommige momenten erg snel geweest, maar hebben ook races gehad waarin we worstelden”, vat Brown McLarens 2021 tot op heden samen. “Ik denk dat dit ook hoort bij het punt in onze reis waarop we nu staan.” Brown verwijst daarmee naar hoe McLaren sinds 2019 op de weg terug is, na een reeks lastige jaren.

“We worden steeds beter, maar hebben ook nog raceweekends waarin we met tegenslagen te maken hebben. Zo waren we in Nederland en Turkije niet bepaald sterk, terwijl we dat in België, Italië en Rusland wel waren.” Hoogtepunt was natuurlijk Italië, waar McLaren voor het eerst sinds 2012 een race won en zelfs een één-twee pakte.

“Onze auto is wel snel, maar we hebben nog geen auto die overal sterk is”, legt Brown de vinger op de zere plek. McLaren zit zo op die door Brown aangehaalde reis terug naar de top nog middenin een leerproces. “Dat hoort er ook bij.”

“We worden steeds beter. We komen steeds dichterbij, al is het gat nog groot”, trekt hij de vergelijking met topteams Mercedes en Red Bull. McLaren vecht daarachter met Ferrari om de derde plek een volgens Brown ‘zeer spannend’ gevecht uit. “Ik denk dat dit pas op het eind beslist wordt. Ik hoop natuurlijk dat wij winnen, maar het is close.”

