Lando Norris verwacht dat zijn team McLaren geduchte tegenstand wacht van rivaal Ferrari in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. Dit vooral door de nieuwe motor die Ferrari geïntroduceerd heeft.

Met nog zes races te gaan, staat McLaren derde in het kampioenschap. Ferrari volgt op de vierde plek. Het verschil tussen beide teams is echter klein. McLaren heeft 240 punten, Ferrari 232.5.

Lees ook: Ferrari loopt in op McLaren: ‘Zou geweldig zijn om derde te worden’

Wat Norris daarbij is opgevallen, ondanks dat McLaren in Monza een één-twee behaalde, is dat Ferrari de afgelopen races een stap lijkt te hebben gezet. “Hier en daar zijn ze althans zeker sterker.”

“Op sommige circuits waren wij beter, maar zij waren op andere banen juist sneller. Zeker sinds ze een nieuwe motor hebben, hebben ze een stap gezet.” Ferrari’s Charles Leclerc kreeg de nieuwe motor in Rusland, Carlos Sainz in Turkije.

Vooral in die laatste race, haalt Norris aan, was Ferrari ‘een stuk sneller, met die nieuwe motor’. Ferrari pakte daar zestien punten, met Leclerc en Sainz op de vierde en achtste plek. McLaren haalde slechts zes punten in Turkije.

“Het maakt ons leven er niet makkelijk op”, zegt Norris over de toegenomen performance van Ferrari. “Vooral niet wat de strijd om de derde plek in het kampioenschap betreft. Maar het is een mooi gevecht en zullen alles geven.”

Lees ook: Montoya: ‘Balende Norris heeft wel bewezen dat hij de klus kan klaren’

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.