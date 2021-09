Lando Norris is de zege misgelopen in Sotsji, maar heeft volgens Juan Pablo Montoya wel bewezen dat hij races kan winnen in de Formule 1. Dat zal Norris ook veel vertrouwen geven, denkt de Colombiaanse ex-Formule 1-coureur.

Montoya, zelf een zevenvoudig Grand Prix-winnaar én tweemaal winnaar van de Indy 500, verklaart tegenover Motorsport dat Norris zo wel heeft laten zien ‘dat hij de klus kan klaren’. “Dat is ook het belangrijkste. En het is iets positiefs, die wetenschap dat je de job kan doen.”

Natuurlijk, erkent Montoyta, hij begrijpt dat de teleurstelling nog even overheerst bij Norris. “Dat is ook het gekke: ik weet hoe teleurgesteld hij is, maar als je naar het totaalplaatje kijkt: hij heeft op kop gereden, geen fouten gemaakt en al eerder op het podium gestaan. Negentig procent van de grid zou maar wat graag doen wat Norris heeft gedaan.”

Montoya weet ook echt wat Norris meemaakt, want hij heeft in zijn debuutjaar 2001 iets soortgelijks ervaren. Hij reed toen in Brazilië op kop en richting de zege tot, zo memoreert hij, ‘Jos Verstappen over me heen reed’. “Iedereen dacht dat ik pissig zou zijn, maar ik was juist blij. Ik had Michael Schumacher namelijk ingehaald en op kop gereden.”

“Ik dacht toen bij mezelf: ‘ik kan dit, ik kan dit echt’. Als je op zo’n manier begint te geloven dat je de klus kan klaren, wordt het daarna alleen maar makkelijker.” Montoya denkt verder dat noch Norris noch McLaren blaam treft voor de achteraf verkeerde beslissing pas laat naar intermediates te gaan, waardoor Norris uiteindelijk zevende werd in Sotsji.

