McLaren-teambaas Andreas Seidl is uiteraard teleurgesteld dat Lando Norris vandaag de zege in Rusland misliep, maar blijft achter de keuze van het team staan om hem door te laten rijden terwijl de regen viel. Hij geeft toe dat het de foute keus was, maar: “Het is makkelijk om achteraf te zeggen wat we hadden moeten doen.”

Norris had een goede start vanaf poleposition, maar moest even als tweede achter Carlos Sainz aansluiten. Op een droge baan had Norris een goede kans op de zege, maar toen de regen begon te vallen werd de race op zijn kop gezet. Waar Lewis Hamilton naar binnen kwam voor intermediates, besloot Norris om door te rijden. Die keuze zouden hem en McLaren duur komen te staan toen het met bakken uit de hemel kwam, iets wat het team niet zag aankomen. Teambaas Andreas Seidl blijft wel achter het besluit staan, al geeft hij uiteraard toe dat het de verkeerde beslissing bleek te zijn.

“Ik zag hem kort nadat hij uit de auto sprong, om hem te bedanken voor alles wat hij dit weekend heeft gedaan”, zegt Seidl tegen Sky Sports. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld, hij is teleurgesteld maar dat hoort bij de sport. Het is achteraf gezien altijd makkelijk om te zeggen wat we anders hadden moeten doen of wat hij anders had kunnen doen. We kregen het niet voor elkaar. Het was niet goed om door te rijden.”

Lees ook: Norris kapot van mislopen zege: ‘Dacht dat het de juiste beslissing was’

Na de race liet ook een zeer teleurgestelde Norris van zich horen. De Brit gaf aan dat hij er kapot van was dat hij de zege misliep, maar benadrukte dat het een beslissing was die ze als een team namen. “Hij zit lang genoeg in de sport om te weten dat dit ook bij het spelletje hoort”, aldus Seidl. “Er is altijd een kans dat we hem vanaf de pitmuur overrulen, maar we hebben de beslissing samen genomen. Lewis had de kans om het tegenovergestelde te doen en buiten te blijven als wij een pitstop hadden gemaakt”, besluit de Duitser.