Charles Leclerc heeft voor het eerst in zijn leven New York bezocht, al was dat niet helemaal de planning. De Monegask wilde vanuit Frankrijk naar Texas, maar stuitte op problemen op het vliegveld waardoor hij zijn vlucht moest omboeken.

Leclerc schoof donderdagavond Nederlandse tijd ‘gewoon’ aan voor zijn persconferentie, op de voor de coureurs gevreesde mediadag. De Monegask moest echter wel op een andere manier dan gepland in Austin arriveren. “Het was erg cool”, zegt de lachende Leclerc. “Het stond alleen niet op de planning. Ik kon de oorspronkelijke vlucht niet pakken”, legt de Monegask uit.

Een van zijn papieren bleek niet in orde en dus moest Leclerc een andere vlucht zoeken. “Die vlucht hebben we moeten omboeken en we gingen last-minute naar New York. Ik heb daar een dag doorgebracht, het was mijn eerste keer daar. Dat was geweldig, ik heb er echt van genoten. Daarna ben ik naar Milwaukee gegaan voor de eerste NBA-wedstrijd van het seizoen. Dat was gestoord. Het was een geweldige ervaring en nu ben ik hier in Austin. Ik ben er klaar voor om in de auto te stappen.”

Dat het dus fout ging voor Leclerc, was een gevalletje pech aangezien het qua papierwerk wel snor leek te zitten. “Iemand op het vliegveld van Nice wist niet wat dat formulier was, daarom kwam ik daar vast te zitten. Hij besefte pas een minuut voordat de gate dicht ging dat het papiertje in orde was, maar ik had mijn passagier lokalisatie formulier niet bij me, dus ik moest in Nice blijven. Maar het stelde niet veel voor. Met dezelfde papieren kon ik naar New York, waardoor ik die stad voor het eerst kon bezichtigen”, bekijkt hij het van de positieve kant.

Nu hij, na een kleine omweg, in Austin is kan Leclerc niet wachten om weer in de Ferrari te stappen. “Ik houd van de Verenigde Staten. Ik geniet ervan om hier te zijn en ben ook fan van het circuit. Het is een uitdagend circuit, je hebt een paar hobbels. Als je naar de MotoGP keek kan je zeggen dat het er hobbeliger bij ligt dan twee jaar geleden. We zullen wel zien hoe het gaat, maar ik geniet ervan om hier te zijn”, aldus de Monegask.