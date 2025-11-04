Het seizoen telt nog vier Grands Prix, maar de beide McLaren-coureurs gaan nog altijd nek aan nek in de titelstrijd. WK-leider Lando Norris staat slechts één punt voor op teamgenoot Oscar Piastri. Met de GP van São Paulo in aantocht moet McLaren bovendien rekening houden met Max Verstappen. De Nederlander domineerde vorig jaar op een kletsnat Interlagos en maakt met een achterstand van 36 punten op Norris nog altijd kans op de titel.

Ondanks de dreiging van zijn teamgenoot én titelrivaal Verstappen verheugt Norris zich op het aankomende sprintweekend in Brazilië. De nieuwverworven koppositie in het klassement legt extra druk op de 25-jarige Brit, maar dat deert hem niet. “Ik heb zin om weer op Interlagos te racen”, zei hij in een officieel persbericht. “De GP is altijd een leuk weekend en São Paulo is bovendien een geweldige stad om naartoe te gaan”, aldus de McLaren-coureur.

‘Maximale punten’

“Het is ook een sprintweekend, dus ik ga voor de maximale punten”, vervolgde hij. “Vorige week was ik terug bij het team in Woking. We hebben de double header geëvalueerd en ik heb tijd besteed aan de voorbereiding op dit weekend. Ik voel me goed en kijk ernaar uit om weer op de baan te staan. Kom maar op”, besloot Norris strijdvaardig.

Oscar Piastri, die tijdens de GP van Mexico de leiding in het kampioenschap uit handen gaf, kijkt eveneens uit naar een mooi sprintweekend. “Brazilië is een geweldige kans om veel punten te scoren, zeker met de sprintrace”, zei hij. “Er staat nog van alles op het spel en de voorbereiding voor dit weekend is zeer goed verlopen. Het is een circuit waar ik van geniet – met zijn hoogteverschillen en de combinatie van lange rechte stukken en nauwe sectoren. We moeten ook, zoals altijd, het weer goed in de gaten houden.”

