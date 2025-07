Het team van McLaren staat momenteel al op eenzame hoogte in zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap, maar gaat nog zeker niet op de lauweren rusten. Teambaas Andrea Stella bestempelt het aankomende sprintweekend op Spa-Francorchamps zelfs als de uitgelezen gelegenheid voor zijn team om nog meer WK-punten te pakken. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri kijken ondertussen uit naar het racen zelf op het ‘legendarische circuit’ van de GP België.

McLaren liet in Silverstone met een-tweetje voor respectievelijk Lando Norris en Oscar Piastri zien wederom hét dominante team van de huidige grid te zijn. De twee coureurs kwamen zelfs een ruime halve minuut eerder over de finishlijn dan derde plaats Nico Hülkenberg. Voor Norris was de race extra speciaal: het was voor de Brit de eerste keer dat hij zijn thuisrace won. Twee weken later kijkt hij nog altijd met een ‘geweldig gevoel’ terug op de GP Groot-Brittannië.

“Winnen op Silverstone was geweldig, maar mijn volledige aandacht gaat nu naar de double header”, steekt Norris van wal in de McLaren-voorbeschouwing. De hele Formule 1-grid staat aan de vooravond van de laatste double header, bestaande uit de Grands Prix van België en Hongarije, voor de zomerstop. “Ik ben met het team hard aan de slag gegaan om zo mezelf weer klaar te stomen voor de volgende race. We zijn gemotiveerd en willen graag het momentum vasthouden.”

De eerste van de twee aankomende race is de GP België. Norris kijkt er erg naar uit om af te reizen naar de Ardennen. “Spa is altijd een geweldig circuit om naartoe te gaan.” Oscar Piastri is het met zijn Britse teamgenoot eens. “Het is een legendarisch circuit, en het voelt geweldig om er te rijden. Vooral vanwege alle hogesnelheidssecties. Het is zeker één van de hoogtepunten van de kalender.”

Meer WK-punten voor het grijpen

Ook teambaas Andrea Stella heeft zin in de race op Spa-Francorchamps. De GP België is dit jaar een sprintrace, en daarmee een kans voor McLaren om nog meer WK-punten te pakken. “Na het ongelooflijke een-tweetje tijdens onze thuisrace in Silverstone, gaan we vol energie naar een van de meest historische circuits op de kalender”, aldus de Italiaan. “Spa is een iconische locatie en een echte uitdaging voor de coureurs. Ik weet zeker dat de fans zullen genieten van spannende races.”

