McLaren-CEO Zak Brown verwacht de recent ontslagen Christian Horner zeker nog wel in de autosport terug te zien. De Amerikaan zou het vreemd vinden als de Brit, ‘met zijn ervaring in de autosport’, de sport helemaal gedag zwaait. Brown geeft verder toe het plotselinge vertrek van Horner bij Red Bull wel verwacht te hebben, in tegenstelling tot Horner zelf.

Christian Horner werd begin juli bij Red Bull ontslagen als teambaas. Het nieuws kwam voor de Brit zelf ‘als een schok’, zo vertelde hij in zijn afscheidsspeech aan de Red Bull-werknemers. Voor Zak Brown, CEO van concurrent McLaren, was het vertrek van zijn rivaal minder verrassend. “Misschien dat de timing verrassend was, maar niet het resultaat”, vertelt Brown aan TSN. “Er is zoveel drama geweest de afgelopen jaren, en het leek er steeds maar niet op dat dat ging veranderen.”

Horner werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens een Red Bull-medewerkster. De toenmalige teambaas werd later wel vrijgesproken, maar sindsdien kreeg Horner met onder meer het vertrek van meerdere sleutelfiguren binnen Red Bull, waaronder topontwerper Adrian Newey, én verslechterende prestaties op de baan te maken. “Misschien begon het zelfs nog slechter te gaan binnen Red Bull, dus het verbaast me niets dat ze hem (Horner, red.) halverwege het seizoen eruit zetten”, aldus Brown.

‘Uitkijken voor Max’

McLaren gaat ondertussen halverwege het seizoen aan de leiding in zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap. Toch is volgens Brown het gevaar vanuit Red Bull nog niet helemaal geweken. “We moeten nog steeds uitkijken voor Max, hij staat vlak achter ons (in het coureurskampioenschap, red.).” De Amerikaan zegt ook een “geïnteresseerde toeschouwer” te zijn te midden van de geruchten over een eventuele overstap naar Mercedes van Max Verstappen.

Horner terug in de autosport?

Daarnaast houdt Brown ook Horner in de gaten. De Amerikaan verwacht de Britse oud-teambaas wel weer in de autosport te zien. “Ik denk, gezien zijn leeftijd en zijn geschiedenis in de autosport, dat het me zou verbazen als hij niet ergens in de sport zou opduiken”, aldus de McLaren-CEO. “Maar ik weet niet wat zijn andere interesses zijn, of hij een voetbalteam wil gaan leiden of wat dan ook. Dus we zullen zien.”

