McLaren-fans opgelet! De Britse renstal neemt voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië het centrum van Londen over. Op Trafalgar Square, midden in het centrum van de Britse hoofdstad, houdt McLaren Racing een tweedaags evenement om ‘alles omtrent racen en innovatie’ te vieren.

Het evenement, McLaren Racing Live: London, is onderdeel van McLarens pogingen om dit seizoen de Formule 1-sport dichter bij de fans te brengen, met name raceliefhebbers die niet in staat zijn om een Grand Prix-weekend bij te wonen. Verschillende raceauto’s zullen op Trafalgar Square te zien zijn, waaronder bolides uit de Formule 1, Formule E, IndyCar en de World Endurance Championship. Verder kunnen bezoekers deelnemen aan onder meer sessies in de racesimulator en een pitstop-uitdaging. Uiteraard is er ook een winkel vol met merchandise van McLaren aanwezig.

LEES OOK: Verstappen pakt nieuw record ondanks ongelukkige afloop GP Spanje

Trafalgar Square in papaja-kleuren

McLaren Racing Live: London vindt plaats op woensdag 2 juli en donderdag 3 juli, en is gratis te bezoeken. Hoe fans precies op Trafalgar Square aanwezig kunnen zijn wanneer het hart van Londen papaja kleurt, wordt nog bekendgemaakt. “We kunnen absoluut niet wachten om Trafalgar Square in de kleur papaya te schilderen met McLaren Racing Live: London“, laat Louise McEwen, hoofd marketing van McLaren Racing, weten in het persbericht. “Het wordt een onvergetelijke ervaring en we kijken ernaar uit om het met iedereen te vieren terwijl we ons voorbereiden op onze thuisrace op Silverstone.”

Het McLaren-evenement vindt plaats op het beroemde Trafalgar Square, voor museum de National Gallery (Getty Images)

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.