McLaren-teambaas Andrea Stella zegt dat het Britse team ondanks de opmars van Max Verstappen in het coureurskampioenschap vasthoudt aan de Papaja-regels. De huidige wereldkampioen bij de constructeurs wil Lando Norris en Oscar Piastri ook na de sprintzege van de Nederlander in Austin gelijk blijven behandelen. De ‘jacht’ van Verstappen naar de wereldtitel is bovendien voor Stella niet verrassend: ‘Max is Max’.

Max Verstappen kwam met zijn sprintzege in Austin – en de acht WK-punten die hij voor deze overwinning kreeg – wederom een stukje dichter bij het McLaren-duo in het coureurskampioenschap. De Nederlander staat inmiddels op 55 WK-punten achterstand van kampioenschapsleider Oscar Piastri, terwijl Lando Norris nog maar een voorsprong van 33 punten heeft. Toch kiest McLaren nog altijd geen eerste coureur.

“We evalueren onze aanpak voortdurend, maar we zijn nog lang niet zover dat we kunnen zeggen dat we de ene coureur boven de andere gaan stellen”, bevestigt teambaas Andrea Stella in Austin. “Zeker niet zolang de kansen voor beide coureurs realistisch zijn. Dit is de manier waarop we willen racen. Dit is de manier waarop we het racen benaderen, we willen eerlijk blijven en we willen beide coureurs gelijk behandelen. Dus dit is de situatie op dit moment.”

‘Max is Max’

Is Stella dan helemaal niet bang dat Verstappen er dan alsnog met de titel vandoor kan gaan? Volgens de Italiaan is de dreiging vanuit de wereldkampioen niet nieuw. “Max is Max, en Red Bull is Red Bull”, vertelt de teambaas aan F1.com. “We hebben het hier over een superkampioen, de regerend wereldkampioen van de afgelopen vier seizoenen. We zijn nooit zo naïef geweest om te zeggen dat Verstappen niet op jacht was naar de coureurstitel. We blijven focussen op onszelf.”

