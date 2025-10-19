Voor Oscar Piastri is het Grand Prix-weekend op het Circuit of the Americas (COTA) er tot nu toe eentje om gauw te vergeten. Nadat hij in de sprintrace op zaterdag niet verder kwam dan de eerste bocht, kwalificeerde de kampioenschapsleider een paar uur later op een teleurstellende zesde startplaats. Zijn grootste concurrenten in de titelstrijd, Max Verstappen en Lando Norris, mogen ondertussen vanaf de eerste startrij de race aanvangen. ‘Het hele weekend is al een worsteling voor me’, verzucht Piastri.

Oscar Piastri leidt nog altijd het coureurskampioenschap, maar moet in Austin oppassen op naaste concurrenten Lando Norris en Max Verstappen. Terwijl de Nederlander er vandoor ging met de felbegeerde pole position, start ook Norris van de eerste startrij. Piastri kwam ondertussen niet verder dan een zesde startplek, en was daarbij een ruime halve seconde langzamer dan polesitter Verstappen.

‘Hele weekend is een worsteling’

Voor Piastri gaat het hele weekend in Austin tot nu toe nog niet van een leien dakje. Tijdens de sprintrace zat de verkorte race voor de Australiër er al in de openingsbocht op. Een verkeerd ingeschatte inhaalpoging op zijn teamgenoot leidde tot een kettingbotsing, waardoor ook de sprintrace voor Norris niet langer duurde dan de eerste ronde. “Ik denk dat het hier (op COTA, red.) het hele weekend al een worsteling voor me is geweest”, verzucht de kampioenschapsleider na de kwalificatie.

“Ik heb niet het gevoel dat ik grote fouten heb gemaakt wat het rijden betreft. Het klikte gewoon niet”, vervolgt Piastri. “Ik voelde me gewoon niet echt op mijn gemak in de auto, en dat is denk ik het verhaal van dit weekend. Ik denk echter niet dat dat het verhaal van de afgelopen paar weekends is geweest.” Op de vraag of er een specifiek gedeelte van het Circuit of the Americas is waar de Australiër moeite mee heeft, antwoordt de McLaren-coureur: “Ik weet het niet zeker, ik heb het nog niet gezien, maar ik denk dat ik gewoon een beetje worstel op meerdere plaatsen. Als je op een circuit als dit, met zoveel bochten, geen vertrouwen hebt in de auto, kun je in veel bochten veel tijd of een beetje tijd verliezen. En zo voelde het ook.”

