In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Vandaag: McLaren in Spiegelbeeld, Silverstone 2023. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd.

“Deze foto is gemaakt ter hoogte van de FIA-pitbox in Silverstone. De vloeren zijn daar geverfd en door de regen ook nog eens nat waardoor je een spiegeleffect krijgt. Je moet wel je camera helemaal op de grond zetten en dan gaat die vloer pas als een spiegel werken. Dan is het vervolgens wachten tot er een auto langskomt. In dit geval komt de McLaren beter uit de verf dan de andere auto’s door de felle oranje kleur,” vertelt Van Egmond.

Oscar Piastri onderweg naar de pitbox in Silverstone – © Peter van Egmond

De mooiste McLaren, twee keer

“Ook loopt het gedeelte van chroom bijna gelijk door met de onderbreking op de achtergrond waar het hotel stopt. Dat geeft ook weer een speels effect. Ondanks dat de McLaren en andere wagens niet zo snel rijden in de pitstraat, is het toch best een lastige foto om te maken. Je ziet ze namelijk pas vrij laat de pitstraat inrijden en je moet je best concentreren om de camera laag houden. Als je staat is het makkelijker om een foto te maken, maar dan krijg je dit mooie effect niet.”

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!