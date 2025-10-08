McLaren-teambaas Andrea Stella onthult dat zijn team bezig is met het oplossen van de langzame pitstops. De renstal heeft sinds de zomerstop geregeld te kampen met bandenwisselingen die te lang duren, met de langzame pitstop van Lando Norris in Monza als bekendste voorbeeld. Het proces achter een pitstop is echter complex, legt Stella uit, waardoor de definitieve oplossing pas volgend seizoen komt.

De constructeurstitel is voor McLaren binnen. Tijdens maar liefst twaalf Grands Prix van de al verreden achttien races dit seizoen was het een McLaren-coureur die op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen. Toch zat bij de Britse renstal dit jaar niet alles mee. Met name langzame pitstops vormden sinds de zomerstop een probleem bij McLaren. Zo duurde het voor Lando Norris onder meer in Monza extra lang voordat hij andere banden onder zijn MCL39 had. McLaren gaf vervolgens Oscar Piastri de controversiële teamorder om de Brit voorbij te laten gaan.

LEES OOK: Coureurs eensgezind over koelvest: ‘Onpraktisch, oncomfortabel en niet verplichten’

Diezelfde Piastri was in Singapore zelf de pineut van een langzame pitstop, waarbij hij drie seconden langer dan gebruikelijk moest wachten. Volgens teambaas Andrea Stella is het hele proces rondom een pitstop enorm complex, en gaat het daarom mis bij het team. “De uitvoering van de pitstop is echt een combinatie van de menselijke factor, de operatie, met de kwaliteit van de hardware en de mate waarin de hardware het wisselen van banden zo natuurlijk en gemakkelijk mogelijk laat verlopen”, legt de Italiaan uit in Singapore.

Oplossing in 2026

Hoewel Norris de afgelopen tijd vaker te maken kreeg met een langzame bandenwissel dan Piastri, is dat volgens Stella puur toeval en is de gemiddelde tijd van de pitstops voor beide coureurs hetzelfde. Toch moet er een oplossing komen, vindt Stella, al zal die er pas volgend seizoen zijn. “In onze evaluatie hebben we vastgesteld dat we op alle vlakken verbeteringen moeten doorvoeren, vanuit menselijk oogpunt”, vervolgt Stella. “We weten echter ook dat onze hardware de werkzaamheden, bijvoorbeeld het vastschroeven van de banden, iets complexer maakt dan nodig is. We voeren correcties in, maar dat zal vooral voor volgend jaar zijn.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.