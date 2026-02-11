McLaren presenteerde maandag de MCL40, de titelverdediger voor het aankomende F1-seizoen. Waar de papaja’s vorig jaar extreem dominant waren, staat het team nu voor grote vraagtekens. De ground effect-reglementen maken plaats voor een compleet nieuw F1-tijdperk, waarin de kaarten opnieuw worden geschud. De nieuwe auto’s doen kampioen Lando Norris vooralsnog denken aan de bolides van tien jaar geleden, al hoopt CEO Zak Brown dat hij dat niet té letterlijk bedoelt.

Tijdens de zogeheten season launch werd Lando Norris gevraagd naar zijn eerste indrukken van de nieuwe reglementen. Een week eerder kon de Britse kampioen in Barcelona al uitgebreid testen met een gecamoufleerde MCL40. Norris vergeleek het nieuwe materiaal – dat een stuk kleiner en lichter is geworden – aanvankelijk met de bolides uit de Formule 2. “Het voelt zeker anders aan dan alle auto’s waarmee ik heb geracet”, reageerde hij. De 26-jarige coureur maakte in 2019 zijn F1-debuut en heeft sindsdien meerdere reglementaire cycli meegemaakt.

Zak Brown: ‘Geen herhaling van 2017’

“Het is absoluut meer zoals vóór 2017 en 2018”, lichtte Norris toe. “Dus het is niet zoals ik gewend ben. In sommige opzichten is het meer zoals de Formule 2”, bevestigde hij nogmaals. “Qua vermogen, maar ook qua grip. Dat maakt het natuurlijk wel uitdagender. Maar uiteindelijk moeten we gewoon genoegen nemen met het materiaal dat we krijgen.” CEO Zak Brown onderbrak Norris en grapte prompt: “Ik hoop echt niet dat het zoals de auto van 2017 is.” Dat leidde tot gelach bij beide coureurs en teambaas Andrea Stella.

LEES OOK: Zak Brown wuift ophef rond Mercedes-motor weg: ‘Staan gewoon in Melbourne’

In 2017 scoorde McLaren slechts dertig WK-punten en eindigde het op de één na laatste plaats in het constructeurskampioenschap. De MCL32, voorzien van een gebrekkige Honda-motor, stelde teleur. “Dat zal zeker niet het geval zijn”, grijnsde Norris. “Ja, het is spannend, maar we weten ook dat we er beter voorstaan dan ooit tevoren. Ik ben erg benieuwd wat het team te bieden heeft.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.