Ralf Schumacher heeft hard uitgehaald naar McLaren naar aanleiding van de strategische blunder in Qatar. Door niet in te grijpen tijdens een vroege safetycar verspeelde de Britse renstal een vrijwel zekere overwinning voor Oscar Piastri. Bovendien liep titelrivaal Max Verstappen – die de race op zijn naam schreef – verder uit in de strijd om het wereldkampioenschap. Schumacher is keihard voor de strategen van de papaja’s.

Met de allesbeslissende slotrace in Abu Dhabi voor de deur heeft Max Verstappen zich in het hart van een driemansstrijd genesteld. McLaren gaf de overwinning in Qatar uit handen door een strategische sof; Oscar Piastri was overwegend sneller dan Verstappen, maar kwam bedrogen uit doordat hij op de baan bleef tijdens de eerste safetycar. De rest van het veld maakte wél een ‘gratis’ pitstop. Teambaas Andrea Stella erkende direct na de race dat McLaren een inschattingsfout had gemaakt. Na de safetycar moesten beide coureurs immers nog twee keer stoppen vanwege de speciale bandenregels van Pirelli.

Volgens Ralf Schumacher was de fout echter zó basaal dat hij nauwelijks kan bevatten hoe zoiets mis kon gaan. “Volgens mij zei Stella in feite: ‘Nee, dat was mijn beslissing, ik heb een fout gemaakt””, begon de Duitser tegenover Sky Sports. “Dat begrijp ik niet helemaal, want in principe moet de koploper – in dit geval Piastri – gewoon voorrang krijgen en absoluut naar binnen geroepen worden. Zo houd je beide opties open. Het is een abc’tje binnen de autosport; daar heb je echt geen doctoraat voor nodig. Daarom snap ik deze keuze echt niet.”

Geen hiërarchie binnen McLaren?

Volgens de voormalig Formule 1-coureur liep niet alleen de strategie spaak, maar vooral ook de besluitvorming binnen McLaren. “De race-ingenieur moet de verantwoordelijkheid nemen en voor zijn coureur beslissen op basis van de marges. Je kunt geen discussies voeren waarbij mensen via de radio door elkaar heen praten. Tegen de tijd dat daar duidelijkheid uit ontstaat, zijn ze al voorbij de pitstraat gereden.” Schumacher spreekt zelfs van een dieperliggend probleem. “Ik denk dat er iets mis is gegaan in de hiërarchie”, stelde hij. “Er moet één persoon zijn die de verantwoordelijkheid draagt.”

LEES OOK: Wolff haalt keihard uit naar Marko, oude vete laait op: 'Laat je nakijken'

Dat gebrek aan duidelijke leiding zou volgens hem rechtstreeks hebben bijgedragen aan het missen van de beslissende kans. “In zo’n situatie moet je vertrouwen hebben in degene die de knoop moet doorhakken. Als je zelf begint te twijfelen, heb je je kans al verspeeld. Het ging allemaal te snel. Ze moeten dit echt aanpakken. Piastri had absoluut naar binnen moeten komen; dan was het een eenvoudige zege geweest. En misschien was Norris dan wel derde geworden, wat een prima resultaat zou zijn. Maar nu staat hij er nóg slechter voor.” Volgens Schumacher heeft McLaren nog een tweede – mogelijk grotere – prioriteit: “Ze moeten Piastri nu gaan overtuigen dat de titel voor hem buiten bereik ligt, want Max (Verstappen, red.) zit hen op de hielen. Dat wordt de grootste uitdaging.”

