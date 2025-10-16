McLaren verrast met een opvallende livery voor de komende Grands Prix in de Verenigde Staten en Mexico City. De Britse renstal heeft haar bolide uitgerust met een uniek Google Gemini-design, dat verwijst naar de AI-technologie die het team ondersteunt bij data-analyse en strategieontwikkeling.

De bijzondere livery verwijst naar Google Gemini, de geavanceerde AI-technologie die McLaren ondersteunt bij data-analyse en strategieontwikkeling. De opvallende kleurencombinatie zal te zien zijn tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin, gevolgd door de race in Mexico City. Ook de overalls en schoenen van Lando Norris en Oscar Piastri zijn aangepast in dezelfde stijl.

Bekijk de nieuwe livery hier:

Veel kleur in Austin

Vorig jaar reed McLaren tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten al met een speciale chrome-livery. Dit jaar blijkt Austin een populaire locatie voor teams om met een unieke livery te verschijnen. Vijf van de tien teams – Aston Martin, Racing Bulls, Williams, Haas en McLaren – rijden met een aangepast ontwerp.

