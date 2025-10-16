Het team van Williams pakt tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten uit met een bijzondere verrassing. De Britse renstal verschijnt op het Circuit of the Americas met een retro-livery, geïnspireerd op de iconische Williams-BMW uit 2002. De FW46 krijgt voor dit weekend een donkerblauw-blauw-witte kleurenstelling — een directe knipoog naar een van de meest succesvolle periodes in de recente geschiedenis van het team.

In 2002 streed Williams met coureurs Ralf Schumacher en Juan Pablo Montoya nog mee om podiumplaatsen en zeges. De samenwerking met BMW leverde niet alleen krachtige motoren op, maar ook een herkenbare, elegante look — een design dat bij veel fans nog steeds tot de favorieten behoort.

Bekijk de nieuwe livery hier:

An icon returns. The 2002 spirit reborn.​



Introducing our livery for the 2025 United States Grand Prix. Celebrating our heritage and driving forward together 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/d2srpDX3VE — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) October 15, 2025

Sainz prijst retro-livery

Williams-coureur Carlos Sainz is enthousiast over het ontwerp en kijkt ernaar uit om ermee de baan op te gaan. Hij is ervan overtuigd dat ook de fans de livery zullen waarderen: “De FW47 ziet er ongelooflijk uit in deze retro-livery uit 2002, waarvan ik zeker weet dat het een favoriet bij de fans zal zijn. Ik kan niet wachten om ermee te rijden in Austin dit weekend.” Een vleugje nostalgie, gecombineerd met de moderne scherpte van 2025 — Williams laat zien dat geschiedenis en toekomst prima samen op de grid kunnen staan.

