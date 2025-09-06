McLaren leek tijdens de GP van Zandvoort op weg naar een nieuw één-tweetje. Oscar Piastri leidde het veld, met teamgenoot Lando Norris – tevens zijn grootste uitdager in het wereldkampioenschap – in zijn kielzog. In de slotfase ging het echter mis voor de Brit; een olielek maakte een einde aan zijn race én aan zijn kans op kostbare WK-punten. McLaren benadrukt dat het spreekwoordelijke lek voor Monza boven water is.

Met nog zeven ronden te gaan op Zandvoort begon Norris’ McLaren opvallend veel rook te produceren. Uiteindelijk kwam de Brit naast de baan tot stilstand, waar hij, wetende dat Piastri zou uitlopen in het kampioenschap, moedeloos zijn verlies nam in de duinen. Het was de eerste mechanische DNF voor McLaren, dat dit seizoen het hele veld domineert. Achteraf bleek een olielek de boosdoener. Norris’ motorblok werd teruggestuurd naar leverancier Mercedes voor verder onderzoek.

Nieuwe Monza-motor

Piers Thynne, COO van McLaren, verklaarde in Monza dat het team ervan overtuigd is dat het probleem is opgelost. “Het was een ongelukkig incident dat onze lange reeks van betrouwbaarheid heeft verbroken”, zei hij in gesprek met Autosport. “Het team heeft buitengewoon goed en uiterst pragmatisch gereageerd door het probleem te onderzoeken, de oorzaak te vinden en nieuwe onderdelen te produceren die een herhaling moeten voorkomen.”

“Ik ben buitengewoon tevreden met de reactie van het team en zeker de fabriek”, voegde Thynne eraan toe. “De oplossing die we voor dit weekend hebben bedacht, is de juiste.” Zowel Norris als Piastri is voor de GP van Italië overgestapt op een nieuwe motor, gericht op vermogen en absolute snelheid – belangrijke factoren op de Temple of Speed. Dat betekent niet dat Norris‘ Zandvoort-motor is afgeschreven, legde Thynne uit. “Het probleem dat zich in Nederland voordeed, heeft geen invloed gehad op onze motortoewijzing voor Monza”, verzekerde de McLaren-topman. “Ja”, reageerde hij toen hij werd gevraagd of het Zandvoort-exemplaar in de toekomst beschikbaar blijft. Mogelijk kan Norris tijdens de GP van Azerbeidzjan over twee weken al gebruikmaken van het blok.

