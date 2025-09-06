In aanloop naar het raceweekend in Monza meldden verschillende bronnen dat er plannen liggen om de V8-motor te herintroduceren in de Formule 1. Vanaf 2029, nog voor het einde van de vijfjarige motorcyclus van de nieuwe V6, zou de koningsklasse kunnen overstappen op hybride achtcilinders. Naar verluidt zit FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem achter de plannen, al stuit de Emirati daarbij op weerstand van de deelnemende fabrikanten.

Ben Sulayem zou na de Italiaanse GP een motortop willen organiseren om de overstap naar hybride V8-motoren te bespreken. Het hybride component zou daarbij aanzienlijk teruggeschroefd worden ten opzichte van de huidige motorplannen voor 2026 en daarna. Grotere motoren met minder elektrische ondersteuning zijn al lange tijd in trek bij zowel de fans als de coureurs, al waarschuwen de deelnemende autofabrikanten voor een te vroege overstap. Er zijn immers al miljoenen geïnvesteerd in de krachtbronnen voor volgend jaar. In april wees men een eerdere poging om V10-blokken te herintroduceren al af.

Voor donderdag 11 september stond een vergadering gepland over de plannen, maar BBC Sport meldt dat de motortop inmiddels is afgezegd. Een aantal hooggeplaatste bronnen binnen de Formule 1 zou bevestigd hebben dat Ben Sulayem het samenkomen heeft afgeblazen, omdat de betrokken fabrikanten niet tot overeenstemming konden komen. De huidige regels bepalen dat de betrokken partijen een meerderheidsakkoord moeten bereiken om nieuwe motorregels door te voeren.

Onenigheid over vermogen

Naar verluidt is er geen grote tegenstand tegen het idee om over te stappen op V8-motoren, maar bestaat er veel onenigheid over het hybride component. De vraag is hoeveel elektrisch vermogen dit moet leveren en of men wel of niet met turbo’s moet blijven werken. Nadat de plannen voor de atmosferische V10 werden afgewezen, stelde de FIA ‘vastberaden te zijn om de reglementen van 2026 te handhaven’, al bleef er ruimte om toekomstige motorformules te bespreken.

“Elektrificatie zal altijd deel uitmaken van toekomstige overwegingen”, voegde een woordvoerder eraan toe. “Daarbij zal het gebruik van duurzame brandstof een noodzaak zijn.” De regels voor 2026 blijven bij de huidige 1,6-liter hybride V6, al neemt het vermogen van de batterij behoorlijk toe. Daarbij racet men vanaf volgend jaar met duurzame brandstoffen.

