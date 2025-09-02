Volgend jaar introduceert de FIA nieuwe technische richtlijnen in de Formule 1. Zo komt er een nieuwe V6-motor met meer elektrisch vermogen. Toch werd de afgelopen maanden ook veel gesproken over een terugkeer van de atmosferische V10; een goedkoper en – volgens veel fans – spectaculairder alternatief. Echter, Duitse media melden nu dat de sport eerst een hybride V8 wil invoeren. Na de Italiaanse GP zou er vergaderd worden over de toekomstige motorplannen.

Volgens Auto, Motor und Sport wil de Formule 1 in de toekomst met een 2,4-liter V8 met hybride component gaan rijden. Tussen 2006 en 2013 racete de koningsklasse al met atmosferische achtcilinders, daarna stapte men over op de huidige hybride V6 met turbo’s. Vanaf 2026 wordt het elektrische vermogen van deze aandrijflijn verder uitgebreid. De vraag is wanneer de nieuwe motorformule – die grote fabrikanten zoals Audi, Ford en General Motors naar de sport trok – verruild zal worden voor deze V8.

Motortop na Monza

AMuS meldt dat de hybride V8-motor momenteel ‘de favoriet’ is voor de toekomst van de Formule 1. Het zou specifiek gaan om een 2,4-liter blok, met een hybride component die tot 240 kilowatt kan leveren. Het elektrische vermogen ligt daarmee tussen de huidige motorformule en die van 2026 in. Na de GP van Italië zouden alle betrokken partijen samenkomen om de plannen te bespreken. De vraag is of de introductie van deze hybride V8 de volledige vijfjarige motorcyclus moet afwachten, of dat hij eerder wordt ingevoerd. Naar verluidt willen de FIA, Red Bull en Cadillac het liefst al in 2029 met achtcilinders gaan rijden. Audi en Honda – die aanzienlijk hebben geïnvesteerd in de 1,6-liter V6 – zouden echter vasthouden aan 2031.

Het lijkt erop dat de Formule 1 wat betreft de motorformule voor een cruciale keuze staat, zoals oud-wereldkampioen Sebastian Vettel eerder benadrukte. Hij pleitte ervoor dat de koningsklasse kiest voor entertainment in plaats van uitsluitend een proefbed voor autofabrikanten te zijn. Daarbij valt steevast het woord ‘geluid’ – veel fans missen het iconische gejank van de atmosferische motoren. Een hybride V8 met turbo’s zal niet direct veel beter klinken dan de huidige bolides, maar kan voor puristen wel een stap in de goede richting zijn. Of de achtcilinder in de nabije toekomst al zijn rentree maakt, moet echter nog blijken.

