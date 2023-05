McLaren heeft opgeroepen tot een verandering van de regels rondom de costcap. Het team heeft namelijk ondervonden dat technologische innovatie op dit moment tegengewerkt wordt door de financiële regels.

De costcap werd ingesteld om meer gelijkheid te garanderen binnen de Formule 1. Dit budgetplafond moet voorkomen dat de rijke teams (zoals Mercedes, Red Bull of Ferrari) bakken met geld uit kunnen geven om de beste te worden terwijl de armere teams ver achter blijven en geen enkele kans hebben om de topteams in te halen. De hoop was dat hiermee alle teams wat meer aansluiting bij elkaar konden vinden. Dat de regels gelden voor meer dan alleen de onderdelen van de auto bleek wel toen Red Bull bestraft werd voor hun overtreding. Bij het team van Max Verstappen hadden ziekteverlof en het cateringbudget de totale rekening boven het toegestane gebracht.

Regels beperken duurzaamheid bij McLaren

McLaren heeft nu op een heel ander gebied wrijving ondervonden van deze regels: duurzaamheid. “Hoewel het bedrijf ieder jaar significante vooruitgang heeft geboekt, hebben we wel een probleem ondervonden”, zo legt het team uit in een persbericht. “Binnen de huidige financiële regelgeving vallen duurzaamheidsinitiatieven binnen de costcap, tenzij ze direct verbonden zijn aan een expliciete uitzondering. Dit betekent dat teams de keuze moeten maken tussen prestaties op de baan en verduurzaming. McLaren is groot voorstander geweest van recente gesprekken tussen de teams, F1 en de FIA om duurzaamheidsinitiatieven uit te sluiten van de costcap.”

Hoewel McLaren tot nu toe tevreden is over de gesprekken, gaat het volgens het team nog niet snel genoeg. De Britse renstal pleit dan ook voor een veel bredere aanpak van dit probleem. Het team wil onder andere duurzaamheidseisen voor organisatoren van de verschillende races, regelgeving rondom de manier waarop materialen voor de auto’s worden gemaakt en geleverd, en dat duurzaamheidsdoelen voor de volledige sport worden opgenomen in het volgende concorde agreement. Daarnaast wil het team dat er nog meer uitzonderingen op de costcap komen, bijvoorbeeld stageplekken bij de teams en trainingen voor de verschillende teamleden.

Williams in hetzelfde schuitje

McLaren is niet het enige team dat de beperkingen van de costcap begint te ervaren. Ook Williams voelt zich eerder begrensd dan geholpen door de maatregel. “De costcap is een beperkende factor op het geheel”, stelde Williams-teambaas James Vowles vorige maand bij Formula1.com. “Het brengt ons in een positie waarin we een beperkte hoeveelheid geld te besteden hebben. Dat is niet genoeg om een pad naar succes te garanderen. Daardoor duurt het traject om alles op orde te krijgen binnen de financiële grenzen jaren en niet zes of twaalf maanden.”