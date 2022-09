McLaren heeft een speciale livery onthuld voor de Grand Prix van Singapore en Grand Prix van Japan. De MCL36 ruilt de blauwe kleuren in voor wat meer roze.

McLaren wil de double-header in Azië, waar de races in Singapore en Japan voor het eerst sinds 2019 weer plaatsvinden, vieren met deze speciale livery. In plaats van de blauwe accenten kleurt de auto nu oranje-neon roze, voor het cyberpunk-gevoel.

De livery, ook wel Future Mode genoemd, zal gedurende de raceweekenden in Singapore en Japan gebruikt worden. Bovendien zullen de racepakken van Daniel Ricciardo en Lando Norris ook in deze stijl gegoten worden. Vanaf 11 oktober kunnen Formule 1-fans in de game F1 22 zelf rijden in de McLaren met deze speciale livery.

Foto: McLaren

Foto: McLaren

Foto: McLaren