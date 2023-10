Nicole Piastri moest haar pilates-les er in de vroege Australische ochtend voor afzeggen. Maar de moeder van debutant Oscar deed het met plezier. Ze ziet voor de televisie haar zoon de sprintrace in Qatar winnen, een primeur, voor Max Verstappen en teamgenoot Lando Norris.

Piastri, vertrokken vanaf pole, wordt in het begin van de race ingehaald door George Russel, die op de zachtste en snelste band is gestart. Piastri heeft de mediumband onder laten gooien en dat blijkt uiteindelijk de juiste keuze. “In het begin was het stressvol, omdat de auto’s met de zachte band duidelijk sneller waren”, verklaart Piastri. “Gelukkig voor ons gingen die banden er snel aan. De snelheid was goed dus lagen we snel weer aan de leiding. Een eerste sprintoverwinning: dat klinkt wel erg lekker”, glundert de Australiër.

Lando Norris kent een heel wat moeilijkere zaterdag. De Brit beleeft een miserabele start, verliest vanaf P3 drie plaatsen. Mede dankzij de juiste bandenkeuze (medium) knokt hij zich alsnog terug naar een podiumplaats. “Allereerst de felicitaties aan Max en Oscar”, zegt de Brit, die al jarenlang en tot nu toe tevergeefs op zijn eerste zege in de Formule 1 jaagt. “Oscar is tot dusver gewoon beter dit weekend, dus petje af voor hem”, aldus Norris. “Dit is een hele goeie dag voor McLaren.”

