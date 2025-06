Na een korte adempauze reist de Formule 1 dit weekend af naar Montréal voor de GP van Canada. Bij McLaren kan men terugkijken op een geslaagde triple header in Europa. De papaja’s veroverden maar liefst zes podiumplaatsen en schreven tweemaal een overwinning op hun naam. Met het oog op het raceweekend in Canada zijn coureurs Lando Norris en Oscar Piastri onverminderd positief. Het team hoopt het momentum van Spanje – opnieuw een één-tweetje – vast te houden.

Lando Norris is na een weekendje rust weer helemaal opgeladen voor een nieuwe Grand Prix: “Ik ben enthousiast om weer de baan op te gaan”, reageerde hij in een officieel persbericht van McLaren. “Het was geweldig om vorige week in Woking wat tijd met het team door te brengen. We hebben teruggeblikt op het seizoen tot nu toe en hard gewerkt aan de voorbereiding op Canada.” De Brit kijkt uit naar het stratencircuit op Île Notre-Dame. “Montréal is een geweldige stad en ik vind het fantastisch om daar te racen”, besloot hij. “We zullen er alles aan doen om voor de overwinning te vechten en belangrijke punten te pakken.”

Teamgenoot Oscar Piastri, nog altijd de leider in het coureurskampioenschap, is eveneens gemotiveerd. “Ik voel me erg positief en gefocust op weg naar Montréal”, liet hij weten. “Het is een goede kans om ons sterke momentum vast te houden – ik kijk uit naar dit snelle circuit, dat bovendien weinig downforce heeft.” De Australische McLaren-coureur hoopt verder te bouwen op het succes van zijn laatste race. “De overwinning in Barcelona sloot een goed weekend voor mij af en ik ben blij dat we na een weekje rust weer mogen racen”, aldus Piastri. “Het team verricht geweldig werk — samen blijven we pushen.”

Niet op de lauweren rusten

Teambaas Andrea Stella benadrukte eveneens dat McLaren niet op zijn lauweren wil rusten. “Het was een productieve week buiten de baan”, lichtte hij toe. “We hebben ons seizoen goed kunnen evalueren. Ondanks de sterke start zitten onze concurrenten ons nog steeds op de hielen. We moeten elk weekend opnieuw gefocust zijn op prestaties.” Stella weet dat het circuit in Montréal zijn eigen uitdagingen kent: “Het is een spannend en veeleisend circuit, met vaak onvoorspelbaar weer. Zoals altijd ligt onze focus op onszelf en op hoe we ons als team kunnen verbeteren.”

LEES OOK: Weerbericht GP Canada: Regenachtig weekend, regering waarschuwt voor rook

McLaren staat in aanloop naar Canada op de eerste plaats in beide kampioenschappen. Bij de constructeurs werken de papaja’s aan een vrijwel onoverbrugbare voorsprong. En met succes; het team heeft inmiddels meer punten verzameld dan Ferrari (tweede plaats) en Mercedes (derde plaats) bij elkaar. In het coureursklassement heeft Oscar Piastri een voorsprong van tien punten opgebouwd op teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen volgt op 39 punten achterstand van de Brit.

Oscar Piastri en Lando Norris met de ‘buit’ van de Europese triple header:

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.