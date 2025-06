Na een triple header op Europese bodem maakt de Formule 1 een uitstapje naar Noord-Amerika. Montréal en het Circuit Gilles Villeneuve vormen komend weekend het decor voor de Canadese GP. Waar de race vorig jaar uitliep op een spectaculair waterballet, lijkt het ook dit weekend opnieuw te kunnen gaan regenen. Daarnaast heeft de lokale overheid een waarschuwing afgegeven vanwege de verslechterde luchtkwaliteit. Hoe zit dat? Lees hier het weerbericht voor de GP van Canada!

Door bosbranden elders in het land was Montréal de afgelopen dagen gehuld in een dikke rooklaag. De lokale luchtkwaliteit kelderde, waarop de Canadese regering een officiële waarschuwing uitvaardigde. Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven – zeker voor mensen met gezondheidsproblemen. Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de bosbranden onder controle zullen zijn. De vraag is dan ook of de rook invloed zal hebben op het raceweekend.

Weerbericht GP Canada

Op vrijdag, de openingsdag van het Grand Prix-weekend in Montréal, worden de eerste vrije trainingen verreden. De temperatuur ligt naar verwachting tussen de 12 en 19 graden Celsius en de kans op neerslag bedraagt voorlopig slechts 5%. De zon zal op deze dag naar verwachting volop schijnen – pas in het weekend dreigt het bewolkt te worden boven het circuit.

LEES OOK: F1-kalender 2026 vrijgegeven: Laatste editie Dutch GP in Zandvoort week vervroegd

Met name op zaterdag, wanneer de laatste vrije training en de kwalificatie op het programma staan, wordt het grijs in Montréal. Het wordt niet warmer dan 19 graden Celsius, en vooral in de middag wordt regen voorspeld. De kans op neerslag tijdens de zaterdagsessies bedraagt maar liefst 95%. Ook tijdens de Grand Prix op zondag lijkt het niet op te klaren. De lucht boven het Circuit Gilles Villeneuve blijft grijs, met zo’n 90% kans op een regenrace.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.