McLaren-teambaas Andrea Stella vraagt zich af of de huidige methode voor het bepalen van onveilige situaties op de baan wel werkt. In de Grand Prix van Canada dreigde een gevaarlijke situatie te ontstaan en de FIA liet toen het initiatief aan de teams. Volgens Stella is dat vragen om moeilijkheden.

In de laatste fase van de Grand Prix van Canada was Lando Norris verwikkeld in een gevecht met Esteban Ocon. Daarbij merkte Norris op dat de achtervleugel van Ocon wel heel erg veel heen en weer bewoog. De FIA liet aan Alpine over om te beslissen of het wel of geen veilige situatie was. Aangezien Alpine genoeg vertrouwen in het ontwerp had, bleef Ocon buiten en bleef hij Norris de rest van de race voor.

‘Als team heb je belangenverstrengeling op zo’n moment’

Stella stelt nu zijn vraagtekens bij deze methode. “Het is lastig, want als team heb je een belangenverstrengeling op zo’n moment”, verklaart de McLaren-teambaas. “Het gaat dan tussen de algemene veiligheid en het beste resultaat voor jezelf halen. Dit debat gaat nog wel wat langer duren, en we zullen het bij de volgende Sporting Advisory Committee bijeenkomst zeker aanvoeren.”

“Zoals Lando al aangaf: het is niet fijn als je achter een auto zit met een wiebelende achtervleugel”, vervolgt Stella. “Dat kan jou dan raken, en dan weet je niet eens of er wel gevolgen aan verbonden zullen zijn. Dus wij gaan zeker vragen stellen over de redenatie op dat moment met betrekking tot de veiligheid op de baan.

