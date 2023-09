McLaren-teambaas Andrea Stella is teleurgesteld in de botsing van zijn beide coureurs op Monza. Tegen F1TV geeft Stella aan dat het absoluut niet voor mag komen dat de teamgenoten elkaar raken. De teambaas ziet daar een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om dit in de toekomst te voorkomen.

Tijdens de Grand Prix van Italië gingen alle ogen uit naar de tweestrijd bij Ferrari. Maar verderop in het veld maakten ook de twee McLaren-auto’s contact met elkaar. Oscar Piastri verliet de pitlane op hetzelfde moment dat Lando Norris langsreed. Ze raakten elkaar bij het ingaan van de chicane, al raakte geen van beide auto’s beschadigd. Toch was het een gevaarlijk moment, aangezien Lewis Hamilton vlak achter hen aaste op een kans om een plekje omhoog te klimmen.

Volgens teambaas Andrea Stella ging deze botsing te ver. “Er zou nooit, helemaal nooit, een botsing mogen zijn tussen twee McLarens. Ze raakten elkaar nu, en dat past absoluut niet bij de manier waarop we bij McLaren willen racen. We gaan dit bekijken, net zoals alles wat bij het racen hoort. Het belangrijkste is dat we duidelijke grenzen stellen van wat acceptabel is en wat niet. Dit gaat niet om de emotie. Het moet gewoon duidelijk zijn dat er altijd iets is wat belangrijker dan een individuele coureur: het team.”

De teambaas wil geen schuldige aanwijzen voor het incident. Toch wil Stella wel duidelijk maken dat hij zijn coureurs geen verbod gaat opleggen. “Het is natuurlijk altijd lastig als je uit de pit komt. Oscar probeerde de beste positie te krijgen, en vanwege die koude banden was het misschien wat moeilijker dan hij gedacht had. Het lijkt me duidelijk dat er hier gewoon een inschattingsfout is gemaakt. Beide coureurs zijn aan het racen, en zij weten ook wel dat ze elkaar niet horen te raken. Dit keer ging het mis in de uitvoering. Het staat hen altijd vrij om met elkaar te racen, ik moet er gewoon voor zorgen dat ze weten binnen welke grenzen. Uiteindelijk wil je dat ook kunnen zien, dat is namelijk erg spannend.”