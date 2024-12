Met een één-tweetje in de kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi is de constructeurstitel binnen handbereik voor McLaren. Lando Norris verzekerde zich zaterdag van poleposition, terwijl teamgenoot Oscar Piastri op de tweede plaats volgde. De papaja’s hoeven in principe alleen maar vóór rivaal Ferrari te eindigen om kampioen te worden. Hoewel beide coureurs graag willen winnen, is dat zondag ondergeschikt aan het behalen van de titel.

“Het was een stuk moeilijker dan gedacht, maar we mogen tevreden zijn met een één-tweetje,” reageerde polesitter Lando Norris na de kwalificatie in Abu Dhabi. “Gedurende de sessie had ik er weinig vertrouwen in, maar mijn laatste rondje was gelukkig heel erg goed.” De Brit richt zich nu volledig op de race van morgen, zeker nu McLaren de constructeurstitel binnen handbereik heeft. “We willen Ferrari verslaan, maar we willen dat in stijl doen,” grapte hij. “We willen dus morgen ook gewoon winnen. Het team heeft fantastisch werk geleverd en om het seizoen met een poleposition af te sluiten is een geweldig gevoel.”

‘Ferrari verslaan is het belangrijkste’

Oscar Piastri – die dit seizoen twee Grands Prix won, maar nog nooit vanaf de eerste startplek begon – baalde ervan dat hij zich opnieuw achter zijn teamgenoot moest schikken. “De hele sessie was een stuk lastiger dan de vrije trainingen,” aldus de Australiër. “Het duurde even voordat we de juiste balans hadden gevonden. Ik had graag op poleposition willen staan, dus ik baal enigszins van mijn laatste rondje. Desalniettemin is een één-tweetje een prachtig resultaat voor het team. We moeten nu gewoon zorgen dat we het kampioenschap winnen. Norris en ik willen allebei heel graag winnen, maar Ferrari verslaan is nu een stuk belangrijker.”

Het verschil tussen McLaren en Ferrari bedraagt voorafgaand aan de race 21 punten. Daarmee heeft McLaren de beste papieren om zich – voor het eerst sinds 1998 – weer tot kampioen te kronen. Charles Leclerc start bovendien door een gridstraf helemaal achteraan. Als Ferrari de titel nog wil binnenhalen, moet het team een één-tweetje scoren in Abu Dhabi, met Lando Norris en Oscar Piastri op de vierde en de vijfde plaats.

