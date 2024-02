Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Vanaf nu presenteren we elke donderdag een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag in deel I: McLarens decadente teampresentatie van 2007 in Valencia.

McLaren heeft duizend gasten vanuit de hele wereld ingevlogen om de samenwerking met de nieuwe titelsponsor Vodafone, de komst van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en de entree van Lewis Hamilton groots te vieren. Plaats van handeling voor de onthulling van McLarens uitdager, de blinkende, zilverkleurige MP4-22, is Valencia. Of anders gezegd, het wereldberoemde Ciudad de las Artes y las Ciencias, midden in het groene hart van de Spaanse metropool.

De teampresentatie mag kennelijk wat kosten, zo heeft teambaas Ron Dennis besloten. Er zijn namelijk optredens van Cirque du Soleil en violiste Vanessa Mae. De beste wijnen worden geschonken, in de goodiebag zit onder meer een mobiele (Vodafone)telefoon in de nieuwe huiskleuren (zilver en oranje) van McLaren, een MP3-speler en ander speelgoed. Er is ook een demonstratie: meer dan 150.000 fans zien een oude McLaren door de stad scheuren. Het is ook live op de Spaanse televisie te zien.

De presentatie van McLaren op 15 januari 2007 wordt door sommige mensen de moeder aller teampresentaties genoemd. Het staat waarschijnlijk in schril contrast met de eerste launch van 2024: op vrijdag 2 februari. Daar presenteert Haas op Silverstone Circuit: waarschijnlijk zonder toeters en bellen.

