Hoewel op papier McLaren goede zaken heeft gedaan in Imola, de renstal pakte tijdens het Italiaanse raceweekend meer punten dan elk ander team, was het in de praktijk niet de beste race van de papaja’s. Max Verstappen domineerde de Grand Prix en een controversieel besluit tot geen team orders blijft McLaren nog achtervolgen. De focus gaat daarom nu op Monaco, waar de Britse renstal ‘hongerig’ de race ingaat.

Met 33 gepakte punten verlaat McLaren succesvoller dan elk ander team het circuit in Imola. Het Britse team kon geen weerstand bieden aan het verrassende tempo van Max Verstappen, maar deed met twee podiumplaatsen toch nog goede zaken in Italië. Het enige smetje op het blazoen was het controversiële besluit om geen team orders te geven aan de twee vechtende coureurs in de slotfase van de race. Hierdoor verloor Lando Norris kostbare tijd om nog achter raceleider Verstappen aan te gaan.

Daags na de Italiaanse race gaat de focus echter volledig op Monaco bij McLaren. “Ik vind het geweldig om dit weekend in Monaco te zijn”, opent Norris het bal in de voorbeschouwing. “Er zijn hier in de loop der jaren zoveel bijzondere momenten geweest, dus het is altijd geweldig om hier te racen. Ik heb in de aanloop naar dit weekend hard gewerkt met het team om ons in de best mogelijke positie te brengen en zo voort te bouwen op de positieve resultaten van de laatste paar races.”

‘Vastberaden en hongerig’

Ook Oscar Piastri, die vorig jaar nog tweede werd achter thuisheld Charles Leclerc, kijkt ernaar uit om weer te mogen racen in de straten van Monte Carlo. “Monaco was vorig jaar een heel sterk weekend voor me en het is een circuit waar ik tijdens mijn juniorcarrière goede resultaten heb behaald”, vertelt de Australiër. Piastri werd als Formule 2-coureur in 2021 ook al tweede in het stadstaatje. “Het is altijd een van de hoogtepunten op de kalender en ik ga vastberaden en hongerig deze race in, volledig gefocust op de unieke uitdaging van de beroemde straten van Monaco.”

Teambaas Andrea Stella prijst ondertussen de sterke start van de triple header in Imola, maar blijft op zijn hoede voor de concurrentie. “We verwachten dat de concurrentie dichter op elkaar zal zitten dan ooit, met mogelijk een paar verrassingen door de bijzonderheden van het circuit van Monaco”, aldus de Italiaan, die gelijk de tactiek voor McLaren tijdens het weekend onthult. “We blijven gefocust op onszelf en richten onze aandacht op het volgende deel van de triple header.”

