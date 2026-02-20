Met nog twee uur op de klok in Bahrein heeft ook Lando Norris de garage verlaten. De regerend wereldkampioen moest de eerste testuurtjes uitzitten nadat McLaren tijdens de lunchpauze op een technisch probleem was gestuit. Op basis van beelden uit de pitstraat leek het te gaan om een mankement aan het koelsysteem. Norris staat voor zijn laatste proefronden in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne: zijn eerste kans om de titel te verdedigen.

Oscar Piastri nam de vrijdagochtend voor zijn rekening namens McLaren. De Australiër kwam tot 66 ronden en noteerde de derde tijd van de dag; alleen Charles Leclerc en Kimi Antonelli waren sneller. Waar Piastri probleemloos zijn kilometers kon maken, bracht Norris een groot deel van de middagsessie noodgedwongen in de garage door. Tijdens de lunchpauze had McLaren een probleem vastgesteld aan de MCL40, wat de wereldkampioen ervan weerhield om de baan op te gaan.

Met nog twee uur op de klok voegde Norris zich alsnog bij de andere coureurs op het Bahrain International Circuit. McLaren maakte tijdens de afgelopen testweken een sterke indruk, al waarschuwde de wereldkampioen eerder voor rivalen Ferrari, Mercedes en Red Bull. “Nee, het wordt geen makkelijk seizoen”, verklaarde hij tegenover de pers. “Alles werkte vorig jaar gewoon beter. We hadden een pace-voordeel, waardoor we in de race zelfs langzamer konden rijden.”

