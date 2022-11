McLaren rijdt de laatste race van het seizoen met een speciale livery. De andere kleurstelling komt voort uit een samenwerking met partner Vuse en is bedoeld om ondergewaardeerde kunstenaars een podium te geven.

Vooral de sidepods en de voorvleugel zijn van een kunstachtige look voorzien. Dit keer is Anna Tangles de gelukkige kunstenares van wie haar werk op de Formule 1-bolides van McLaren te zien zal zijn. “Ik had nooit verwacht dat mijn werk op een Formule 1-auto te zien zou zijn. Ik hoop dat ik andere kunstenaars hiermee laat zien dat iedereen een plek heeft om te stralen”, zegt Tangles.

McLaren lanceerde samen met partner Vuse een jaar geleden het initiatief ‘Driven by Change’. Het team van Daniel Ricciardo en Lando Norris probeert hiermee achtergestelde artiesten een podium te geven. Ook bij de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 reed McLaren met een livery in het teken van ‘Driven by Change’.

