McLaren verschijnt dit weekend met een opvallende nieuwe livery aan de start van de GP van Abu Dhabi. Voor de allesbeslissende slotrace, waarin Lando Norris, Oscar Piastri óf rivaal Max Verstappen tot wereldkampioen wordt gekroond, heeft het team een speciale kleurstelling onthuld. Fans van de Britse renstal zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. Voor de gelegenheid krijgen Norris en Piastri bovendien volledig zwarte racepakken.

In samenwerking met VELO, het merk van hoofdpartner BAT, ontwikkelde McLaren een uniek ontwerp waarbij negen fans direct werden betrokken. Zij kregen een exclusief kijkje achter de schermen in het McLaren Technology Centre, samen met CEO Zak Brown en Lando Norris. Louise McEwen, Chief Marketing Officer van McLaren, benadrukte de waarde van deze fanparticipatie. “De fans staan centraal bij McLaren, en deze speciale livery is een nieuwe manier om onze waardering te tonen”, liet ze weten.

Titelrace voor McLaren

Het ontwerp wijkt niet sterk af van de vertrouwde stijl. De zwarte basis met papaja-oranje accenten blijft behouden, al zijn er kleurrijke stickers aangebracht op de vleugels en luchtinlaten. De introductie van de livery valt samen met een bijzondere race voor McLaren: het team kan dit weekend voor het eerst sinds 2008 weer een wereldkampioen afleveren.

Norris begint de finale met een voorsprong van twaalf punten op Max Verstappen. Piastri volgt op zestien punten van zijn teamgenoot. Voor Norris volstaat een podiumplaats om de titel veilig te stellen. Voor de Australiër wordt het iets ingewikkelder. Hij moet óf winnen met Norris zesde of lager, óf tweede worden met Norris maximaal tiende en Verstappen maximaal vierde.

