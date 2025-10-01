McLaren-CEO Zak Brown heeft teruggeblikt op zijn rivaliteit met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit werd na de GP van Silverstone ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten van het team. Horner kreeg het in het verleden vaak aan de stok met Mercedes-topman Toto Wolff, maar ook Zak Brown zocht de laatste jaren geregeld de confrontatie. De Amerikaan benadrukt dat de Formule 1 baat heeft bij botsende karakters.

Na de GP van Groot-Brittannië in juli werd Christian Horner ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull. Na twintig jaar trouwe dienst werd zijn formele vertrek in september afgerond. De 51-jarige Brit onderhandelde de afgelopen maanden over een geschikte ontslagvergoeding. Naar verluidt ontvangt hij over een periode van vijf jaar liefst 100 miljoen dollar van het team. Daarbij zou hij vóór volgende zomer al terug kunnen keren in de Formule 1. Horner werd al gelinkt aan Alpine, Aston Martin en Haas.

Rivaliteit tussen Horner en Brown

Brown, die in het verleden vaak kritiek heeft geuit op Horner – met name toen hij in 2024 beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag – reflecteerde in gesprek met Bloomberg op hun rivaliteit. “Ik denk dat hij (Horner, red.) een geweldige carrière in de Formule 1 heeft gehad; hij heeft talloze rijders- én constructeurstitels gewonnen”, stelde Brown. “Maar als je in deze sport stapt, merk je snel genoeg dat niet iedereen je beste vriend is. Je hebt nu eenmaal verschillende karakters nodig.”

LEES OOK: Steiner: ‘Rentree Horner zal nog wel even duren, wacht op juiste project’

“Laten we zeggen dat we elkaar niet zo snel zullen uitnodigen voor een kopje thee”, voegde Brown eraan toe. De Amerikaan legde uit dat de rivaliteit tussen de verschillende teams ook een belangrijk onderdeel is van de sport. “Dat is juist wat de Formule 1 zo spannend maakt, dat Netflix-effect”, vervolgde hij. “Alles wat er buiten de baan gebeurt, maakt deze sport uniek. Er is niet alleen een spannende competitie op de baan, maar ook daarnaast. Uiteindelijk is er maar een klein clubje teambazen en coureurs”, besloot de McLaren-topman. “De fans kunnen ons allemaal leren kennen. Persoonlijk heb ik slechts een paar vrienden in de paddock, maar dat maakt het juist spannend én authentiek.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.