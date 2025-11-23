McLaren riskeert een dubbele diskwalificatie voor de GP van Las Vegas. De FIA onderzoekt zowel de auto van Lando Norris als die van Oscar Piastri vanwege een mogelijke overtreding van de technische reglementen. Het gaat om de houten plank onder het chassis; de zogeheten skid block. Bij beide McLarens zou die meer dan 9 millimeter versleten zijn, minder dan de minimale dikte die de regels voorschrijven.

FIA-technisch afgevaardigde Jo Bauer heeft de kwestie doorgestuurd naar de stewards, die nu beoordelen of McLaren daadwerkelijk de regels heeft overtreden. De situatie is opmerkelijk, want eerdere vergelijkbare overtredingen bieden weinig hoop voor het team uit Woking. Lewis Hamilton werd eerder dit jaar voor hetzelfde vergrijp gediskwalificeerd voor de GP van China. De recente geschiedenis doet dus vermoeden dat McLaren mogelijk hetzelfde lot wacht.

Mocht de FIA tot diskwalificatie overgaan, dan heeft dat grote gevolgen voor de titelstrijd. WK-leider Lando Norris eindigde als tweede in Las Vegas, achter rivaal Max Verstappen. McLaren-teamgenoot Oscar Piastri kwam als vierde over de streep. Bij een dubbele diskwalificatie zouden zowel Piastri als Verstappen aan het begin van de laatste twee races nog slechts 24 punten achter de Brit staan. Daarmee zou de strijd om het kampioenschap volledig op scherp komen te staan.

