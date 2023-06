Een fictieserie over de Formule 1 is in ontwikkeling, zo meldt Deadline. De serie zal de naam ‘One’ dragen. Net als bij Drive to Survive zal de Formule 1 intrinsiek meewerken aan deze serie.

One zal een dramaserie zijn. In de beschrijving van de serie staat: “One draait om een fictief team dat gerund wordt door een familie. De serie volgt het team in de tumultueuze klim naar de top waarin het het op neemt tegen sterke persoonlijkheden, constant veranderende rivalen en een torenhoge inzet. Het zal een mix zijn tussen fictie en de realiteit van de Formule 1”. De productie van de serie is nog niet begonnen, aangezien Amerikaanse scenaristen momenteel aan het staken zijn. Ook is nog niet bekend bij welke zender of op welk platform de serie te zien zal zijn.

De hoofdrol in One is weggelegd voor Felicity Jones, bekend van Inferno, The Theory of Everything, en de Star Wars film Rogue One. Schrijvers van de serie zijn Mark Fergus en Hawk Ostby, die eerder samen het scenario schreven voor Iron Man en The Expanse. De Formule 1 zal een actieve rol op zich nemen in de productie van de serie.

De serie wordt de derde grote mediaproductie van de Formule 1. De welbekende gedramatiseerde documentaire ‘Drive to Survive’ leidde tot een enorme toename in het aantal kijkers van de sport. Daarnaast is momenteel ook een film in de maak over de Formule 1. De film wordt gemaakt door Brad Pitt, Jerry Bruckheimer en de makers van Top Gun Maverick. Lewis Hamilton is een co-producer van de film, die vooralsnog geen naam heeft.