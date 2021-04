Iedereen kent de beelden wel, de coureurs die op donderdag een rondje over het circuit wandelen om de baan te leren kennen. Wij stuurden in Imola onze man ter plaatse, André Venema, ook op pad voor een rondje over de Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Wat viel onze man zoal op tijdens zijn wandeling over de Italiaanse omloop?

Kijk ook: Parabolica: ‘Jos Verstappen zei me: we zitten erbij en we blijven erbij’ + WINACTIE!