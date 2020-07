Mediapas: Red Bull Ring hermetisch afgesloten, maar wij hebben iemand binnen de poorten

In onze videorubriek Mediapas neemt FORMULE 1 je normaal gesproken mee in de paddock. Dat die voorlopig een afgesloten ‘coronabubbel’ is, betekent niet dat we niet ter plaatse zijn. Daan de Geus is samen met onze huisfotograaf Peter van Egmond in Spielberg, waarbij die laatste ons binnen de poorten en langs de baan voorziet van updates en het mooiste beeld.

