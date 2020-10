Meer coronabesmettingen in Formule 1-gemeenschap

Het aantal coronabesmetting onder personeel in de Formule 1 neemt toe. Afgelopen week werden tien mensen positief getest, uit 1.822 tests. Vorige week waren dat er zeven van de 3.256.

De FIA maakt de resultaten wekelijks bekend om te zorgen voor transparantie en integriteit. Er worden geen details bekendgemaakt over welke personen of teams getroffen zijn door het virus. Al benadrukt de autosportbond nu wel dat het om medewerkers gaan die geen vitale rol spelen. De gevallen zijn snel opgespoord en hebben geen effect gehad op het verloop van de Grand Prix van Rusland.

Personeel in de Formule 1 moet minstens elke vier dagen een coronatest doen en alleen met een negatief resultaat wordt toegang verleend tot de paddock. Door besmettingen snel op te sporen en direct in te grijpen, blijft de ‘bubbel’ beschermd. Volgen de FIA heeft de toename dan ook niet te maken met de aanwezigheid van fans in Sotsji, omdat toeschouwers geen toegang hebben tot de paddock en dus niet in contact kunnen komen met het Formule 1-personeel.