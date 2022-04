Gameontwikkelaar EA Sports heeft de nieuwste Formule 1-game onthuld. De game draagt de naam F1 22 en ligt vanaf 1 juli in de winkels. Naast de bekende gamemodi biedt de game ook nieuwe toevoegingen, waaronder F1 Life, supercars en de mogelijkheid om in VR te racen.

‘Betreed het nieuwe tijdperk van de Formule 1’, zo luidt de slogan van de nieuwste Formule 1-game. Net als voorgaande jaren kunnen de Formule 1-fans zich in de F1-game een coureur wanen. Alle officiële circuits, coureurs en teams van het seizoen 2022 zitten in de game en fans kunnen weer rekenen op de bekende gamemodi als carrière, My Team en de multiplayer.

Nieuw dit jaar is het zogenaamde F1 Life, waar fans van de ‘glitter en glamour’ van de Formule 1 kunnen proeven. Spelers betreden daarbij een virtuele hub om hun verzameling van supercars, kleding en accessoires, die allemaal ontgrendeld kunnen worden door middel van gameplay, de Podium Pass en een vernieuwde in-game winkel, te showen.

Bovendien kunnen gamers in F1 22 aan de slag met de nieuwe Pirelli Hot Laps, waar je in supercars van de bekendste merken kan stappen om het op te nemen tegen de snelste coureurs.

Daarnaast kan je in F1 22 bij de races voor twee verschillende instellingen kiezen die invloed hebben op formatierondes, safety car-periodes en pitstops: ‘immersive’ en ‘broadcast’. Bij immersive worden spelers uitgedaagd om grotere risico’s te nemen, wat het verschil kan zijn tussen een plaats op het podium of finishen zonder punten. ‘Broadcast’ zorgt voor gecontroleerde cinematics, wat minder druk met zich meebrengt. Voor de pc-gamer is er ook goed nieuws: voor het eerst kan er geracet worden in virtual reality met de Oculus Rift of HTC Vive.

Een gamemodus waar EA Sports al na één poging afscheid van lijkt te nemen, is de verhaalmodus genaamd Braking Point. Dat werd in F1 2021 toegevoegd als een soort Drive to Survive, de populaire Netflix-docuserie over de Formule 1, maar bleek geen groot succes en wordt ook niet genoemd in de aankondiging.

F1 22 ligt vanaf 1 juli in de winkel en zal beschikbaar zijn voor de Playstation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One en pc via meerdere platforms. Er komen twee versies: de standaardversie en de Champions Edition. Bij laatstgenoemde krijgen gamers drie dagen eerder toegang tot de game, een contentpack met de GP van Miami als thema en nieuwe iconen voor de My Team-modus. Wie dat zijn, is nog niet bekend.

Voor de gamende Formule 1-fan wordt het een goed jaar. Niet alleen komt de ‘gewone’ Formule 1-game uit, ook komt er in de zomer een managementgame uit waarbij je in de rol van teambaas kruipt. In F1 Manager 2022 ligt de nadruk op de zaken die zich op de achtergrond afspelen, al krijg je ook de kans om te laten zien dat je de beste racestrategie in handen hebt.