De ratings van de coureurs in de Formule 1-game F1 22 zijn van een update voorzien op basis van de prestaties sinds de Grand Prix van Monaco. Op basis daarvan is Max Verstappen in niveau omhoog gegaan terwijl het voor de Franse coureurs de verkeerde kant is opgegaan.

Het is inmiddels gebruikelijk dat de ratings van de coureurs in de Formule 1-game van EA Sports gedurende het seizoen aangepast worden. De game kwam in juli uit met ratings op basis van de eerste paar races, nu zijn de ratings bijgewerkt om de vorm van de coureurs sinds de Grand Prix van Monaco te representeren.

Max Verstappen is niet de grootste stijger, maar staat nu wel duidelijk aan kop met een rating van 95, waarbij zijn pace en awareness met één punt omhoog zijn gegaan. Lewis Hamilton staat met een rating van 94 tweede terwijl teamgenoot George Russell twee niveaus stijgt en de derde plek van Charles Leclerc, die van 92 naar 91 gaat, overneemt.

Guanyu Zhou is met vijf niveaus de grootste stijger. De Chinese Alfa Romeo-coureur heeft nu een rating van 75 en laat enkel Nicholas Latifi, die nu op 69 staat, achter zich. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Valtteri Bottas zijn de grootste dalers; zij moesten allemaal twee niveaus inleveren. Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en Carlos Sainz konden rekenen op een stijging.

Deze ratings zijn voor de Formule 1-fan die de Mijn Team-modus van F1 22 spelen van belang, aangezien je daar niet alleen racet, maar ook een team beheert. Daarbij kan je ook je eigen tweede coureur contracteren en diens rating heeft invloed op de prestaties en resultaten.