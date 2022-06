Elk jaar is het weer een moment om naar uit te kijken voor Formule 1-fans: de nieuwe Formule 1-game. Met de nieuwe technische regels biedt F1 22 een grote uitdaging, al voelt deze game een stuk verfijnder dan voorgaande jaren. FORMULE 1 mocht de game alvast proberen.

Direct bij het opstarten van de game krijg je de welbekende tv-intro met de coureurs te zien. Het warmt je op voor het instappen in de cockpit van je favoriete team. Dit jaar kom je echter binnen in je eigen ruimte dankzij F1 Life, een sociaal hub waar de speler zijn eigen kamer kan inrichten, trofeeën kan showen en ook nog eens ruimte heeft voor zes supercars.

Inderdaad, supercars. Die zijn dit jaar nieuw en moeten de speler het gevoel van de Pirelli Hot Laps geven, waarbij coureurs beroemdheden meenemen voor een snelle ronde over Formule 1-circuits. Het lijkt in eerste instantie een wat geforceerde toevoeging aan de game om het maar vernieuwend te kunnen noemen, al blijkt het na vele uren toch een stuk interessanter (en stiekem leuker) dan gedacht. Met onder andere de Ferrari F8 Tributo, Mercedes-AMG en Aston Martin DB11 tot je beschikking kan je vrij rijden over alle circuits, van Zandvoort en Monaco tot Spa-Francorchamps en Singapore, of kan je de uitdagingen aangaan in de Pirelli Hot Laps.

Daar staan meerdere uitdagingen te wachten die doen lijken op het licentiesysteem van Gran Turismo. Zo moet je bijvoorbeeld van punt A naar punt B gaan met een zo hoog mogelijke gemiddelde snelheid, driften voor punten en het opnemen tegen een rivaal. Met name het driften biedt dat toch de nodige uitdaging door de wegligging van de auto’s. Eén tikje tegen de muur of even naast de baan en je score gaat in rook op. Helaas tellen donuts, voortvloeiend uit mislukte drifts, niet voor punten, anders had ondergetekende met gemak overal goud gehaald.

(Tekst loopt door onder de foto)

Hoe lang die supercars interessant zullen zijn, is dan nog wel de vraag. Het is zeker een leuke toevoeging, maar verwacht niet dat er nog meer supercars bij zullen komen, zoals Creative Director Lee Mather al in gesprek met FORMULE 1 had aangegeven. Het is een fijne afwisseling van al het Formule 1-geweld, maar de nieuwigheid kan snel verdwijnen.

Binnen F1 Life blijft dan nog wel het hele sociale aspect bestaan. Zo kun je je eigen kamer inrichten, je avatar de hipste kleding geven en je trofeeën uitstallen. Vrienden en andere spelers online kunnen jouw ruimte dan bezoeken en je avatar bewonderen. Voor die avatar is kleding vrij te spelen via de Podium Pass, al bestaat er ook een mogelijkheid om kleding van bekende merken te kopen met Pit Coins.

(Tekst loopt door onder de foto)

Geen porpoising

Naast deze grote vernieuwingen keren ook weer de bekende carrièremodus en My Team terug. Vooral de laatste gamemodus is wat aangepakt, aangezien spelers er nu voor kunnen kiezen om met een groter budget te beginnen als middenmoter, of direct aan de top mee te doen. Toch blijft het leukste van die gamemodus juist het opbouwen van een nieuw team, wat net als in F1 2021 begint met het kiezen van een hoofdsponsor, motorleverancier en coureur uit de Formule 2. Veel vernieuwingen binnen My Team zelf zijn er niet, al was dat niet zozeer nodig.

De gameplay zelf is wel flink aangepakt. Dat was ook wel nodig vanwege de nieuwe technische reglementen. Direct bij de eerste keer rijden met een Formule 1-auto voel je dat de auto wat zwaarder is en dat de acceleratie in de langzamere bochten wat minder is. Last van porpoising en bijkomende rugklachten krijgt de speler (gelukkig) niet, aangezien dat niet in de game wordt gerepliceerd.

Dat scheelt weer een hoop hoofdpijn als je besluit om in Virtual Reality (VR) te racen, wat dit jaar voor het eerst mogelijk is. Dat ziet er goed uit, al is het wel even spelen met de instellingen om alles naar eigen voorkeur te krijgen. Zo kun je ervoor kiezen om de HUD mee te laten bewegen met je hoofd, of juist niet.

(Tekst loopt door onder de foto)

Meer mogelijkheden met afstelling

Een prettige toevoeging is te vinden in het afstellingenscherm. Spelers kunnen nu namelijk de voor- en achtervleugel in een hoek van nul tot vijftig graden instellen, waar dat voorheen nog de wat versimpelde één tot elf was. Dat zorgt voor meer mogelijkheden om een verschil te maken in de afstelling en biedt ook de kans om meer te voelen hoe de auto zich gedraagt als je verschillende hoeken probeert.

Nog over de afstelling: vanwege het grondeffect is het natuurlijk interessant om de auto zo laag mogelijk te leggen, al heeft dat nog steeds gevolgen op de kerbstones. Die kunnen je akelig verrassen als je er volgas overheen gaat met een (te) laag afgestelde auto. Maar wat wel een stuk beter voelt dan F1 2021, is het gedrag van de bolides over de kerbstones als de auto niet te laag is afgesteld. Deze zijn net wat makkelijker aan te vallen zonder direct in een onverklaarbare spin te schieten, al ligt dat gevaar dus nog steeds op de loer als de afstelling niet goed is.

Al met al ziet F1 22 er gelikt uit. De graphics zijn weer om van te smullen (zeker met Ray Tracing), het speelt lekker weg én biedt opnieuw genoeg uitdaging, zowel met de Formule 1-bolides als de supercars. Nu begint het wachten tot de officiële release.

F1 22 ligt vanaf 1 juli in de winkels en zal verkrijgbaar zijn voor de Playstation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One en pc via meerdere platforms.