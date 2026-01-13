Eind januari reizen alle teams af naar het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de eerste privétests in aanloop naar het nieuwe seizoen. Achter gesloten deuren worden de nieuwe bolides vijf dagen lang losgelaten op het Spaanse asfalt. Er gaan echter geruchten dat enkele teams de eerste testdag noodgedwongen zullen overslaan. Bepaalde deelnemers zouden achterlopen op schema en meer ontwikkelingstijd nodig hebben in de fabriek.

De vijfdaagse wintertests in Barcelona gaan op 26 januari van start, maar mogelijk arriveren sommige teams pas later op het circuit. Deze sessies vallen buiten de officiële FIA-tests die in februari in Bahrein worden verreden. In Spanje hebben alle deelnemende teams recht op drie testdagen; de oefenrondjes worden dus uitgesmeerd over de hele periode. Dat voedt de geruchten dat niet iedereen al op 26 januari aan de slag zal gaan.

LEES OOK: Vowles stelt verwachtingen Williams voor 2026 bij: ‘Zo simpel is het’

De teams die bij het eerste groene licht in Barcelona beginnen, lassen mogelijk een rustdag in voor reparaties of afstellingen. Anderen zouden juist de kat uit de boom kijken en op een later moment – en beter voorbereid – naar het circuit afreizen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport zijn er bovendien teams die simpelweg achterlopen op schema en daarom niet meteen kunnen opdraven, bijvoorbeeld omdat de auto nog niet rijklaar is of essentiële onderdelen ontbreken. De tijd zal leren hoe de verschillende teams de testdagen in Spanje invullen.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel. (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)