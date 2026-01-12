James Vowles heeft voorafgaand aan het 2026-seizoen de verwachtingen voor zijn team Williams bijgesteld. Volgens de teambaas is het namelijk niet realistisch om te denken dat het middenveldteam aankomend jaar al gelijk met topteams als Mercedes de strijd kan aangaan. ‘We hebben niet hun faciliteiten of capaciteiten’, legt Vowles uit.

Het team van Williams zette in 2025 een grote stap vooruit. Eindigde de Britse renstal in 2024 nog op de een na laatste plek in het constructeurskampioenschap, was Williams een jaar later met plek vijf de ‘best of the rest’ achter de vier topteams. Toch gelooft teambaas James Vowles niet dat zijn team in 2026 mee kan doen met de absolute top.

LEES OOK: Alle reservecoureurs voor 2026 op een rij: Van Yuki Tsunoda tot Zhou Guanyu

“Ik heb alles gedaan wat we moeten doen om dit team te laten groeien tot een kampioenschapsniveau in de toekomst, maar we hebben niet de faciliteiten of de capaciteiten van (bijvoorbeeld, red.) Mercedes”, legt Vowles uit aan meerdere media. “Zo simpel is het vandaag de dag.”

Verschil met Mercedes

De Britse teambaas ziet daarom een groot verschil in de benadering van het nieuwe seizoen tussen Williams en hun motorleverancier Mercedes: de Zilverpijlen hebben een betere infrastructuur en kunnen zich daarom bijna volledig concentreren op het effectief toepassen van de nieuwe regelgeving. Vowles stelt daarom realistische verwachtingen voor zijn eigen team. “Terwijl zij (Mercedes, red.) zich vrijwel alleen kunnen focussen op het in de vingers krijgen van de nieuwe regels, heb ik me meer beziggehouden met het leggen van een basis en het richten van mijn aandacht op de auto voor 2026. Ik weet zeker dat Mercedes (in 2026, red.) erg sterk zal zijn.”

Voor Vowles is het voorlopige doel met Williams om af en toe de topteams uit te kunnen dagen voor de zeges. “Daar heb ik vrede mee”, aldus de Brit. “Mijn doel is om dit team stap voor stap ieder jaar te verbeteren. En ik denk dat dat ons wel gaat lukken.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)