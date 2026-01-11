Wie zijn precies de reservecoureurs van alle Formule 1-teams in 2026? Naast de twee vaste coureurs beschikt iedere renstal ook over minstens een coureur die in geval van nood op het laatste moment in de bolide kan springen. En dat zijn voor het 2026-seizoen ook bekende namen, zoals Yuki Tsunoda en Zhou Guanyu. We zetten alle reservecoureurs van het aankomende seizoen op een rij.

Naast over twee coureurs beschikt ieder team op de Formule 1-grid over ten minste ook over één reservecoureur. Vaak mag jong talent deze rol bekleden – zo was Oscar Piastri voorafgaand aan zijn F1-debuut een jaar reservecoureur bij Alpine – maar ook steeds vaker staan oude bekenden aan de zijlijn. Yuki Tsunoda was namelijk vorig seizoen nog de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, maar is in 2026 de reservecoureur voor de Oostenrijkers.

Ook Zhou Guanyu – voormalig coureur voor Sauber – en Antonio Giovinazzi – oud-coureur bij het toenmalige Alfa Romeo – zijn reservecoureurs voor respectievelijk Cadillac en Ferrari. Zhou kondigde begin januari nog aan de Scuderia in te ruilen voor debutant Cadillac.

Wie zijn de reservecoureurs van de F1-teams in 2026?

Team Reservecoureur McLaren Pato O’Ward Mercedes Frederik Vesti Red Bull Yuki Tsunoda Ferrari Antonio Giovinazzi Williams Luke Browning Racing Bulls Ayumu Iwasa Aston Martin Jak Crawford Haas Ryō Hirakawa Audi n.t.b. Alpine Paul Aron Cadillac Zhou Guanyu

