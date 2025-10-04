Red Bull-teambaas Laurent Mekies was na de kwalificatie in Singapore vol lof over de prestatie van Max Verstappen én het werk van het team in Milton Keynes. De Nederlander kwalificeerde zich als tweede achter George Russell, en volgens Mekies had er zonder verkeer in de laatste bocht zelfs nog meer ingezeten. Toch overheerst de tevredenheid: vooral de stappen die Red Bull sinds de zomerstop heeft gezet, stemmen de Fransman positief.

“Het was opnieuw een hele sterke kwalificatie van Max en van het team”, zei Mekies na afloop. “Het is mooi om wat lange gezichten te zien als je op de eerste startrij staat. En natuurlijk denken we dat we een stuk dichter bij George hadden gezeten zonder dat verkeer in de laatste bocht. Ik ga niet zeggen dat we dan op pole hadden gestaan, maar Max had er zeker dichtbij gezeten.”

De Fransman benadrukte vooral hoe groot de stap is die Red Bull de afgelopen races heeft gezet. “Iedereen in Milton Keynes heeft keihard gewerkt om de auto weer tot leven te wekken — en dat is precies wat ze gedaan hebben. Oké, we staan niet op pole, maar we kunnen weer vechten met McLaren en Mercedes. Dit is een totaal ander circuit dan bijvoorbeeld Zandvoort, waar we niet eens in de buurt van pole kwamen. Dat zegt alles over het werk dat is verricht.” Met een eerste startrij en competitieve snelheid lijkt Red Bull zich terug te knokken in de strijd om de zeges — en Mekies weet wie hij daarvoor moet bedanken: de mensen achter de schermen én Max Verstappen zelf.

