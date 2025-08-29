Hoe is het voor kersverse Red Bull-teambaas Laurent Mekies om samen te werken met Max Verstappen? Hoewel de Fransman nog maar twee Grand Prix-weekenden aan het roer staat bij de Oostenrijkse renstal, is Mekies enorm in zijn nopjes met de manier van werken van de Nederlander. ‘Max is buiten de auto nog uitzonderlijker dan erin’, onthult Mekies.

Vlak na de GP Groot-Brittannië was voor Red Bull de kogel door de kerk: Christian Horner werd met onmiddellijke ingang ontslagen als teambaas. Laurent Mekies mocht gelijk het stokje overnemen, en heeft daardoor al twee raceweekenden aan het roer bij de Oostenrijkers gestaan. Hoewel de Fransman daardoor nog niet heel lang met Max Verstappen heeft samengewerkt, is Mekies al diep onder de indruk van de viervoudig wereldkampioen.

‘Max is uitzonderlijk’

“Na vier weken samengewerkt te hebben met hem, kan ik dit zeker vertellen: Max is buiten de auto nog uitzonderlijker dan erin”, vertelt de Franse teambaas aan De Telegraaf. “Wat hij op de baan laat zien, staat buiten kijf.” Volgens Mekies is Verstappen vooral uitzonderlijk vanwege zijn vermogen om te multitasken, hoe goed hij de auto aanvoelt, zijn toewijding en de manier waarop hij kritisch naar zichzelf kan kijken.

“En dan nog de manier waarop hij achter gesloten deuren communiceert met het team”, vervolgt Mekies zijn lofzang. “Op een constructieve en positieve manier kan hij laten blijken wat we nodig hebben om de volgende stap te zetten. Dat is zó belangrijk voor het team. Een coureur die in goede, maar juist ook in moeilijke momenten, hetzelfde niveau qua discipline en toewijding vasthoudt. Dan wil je als teambaas alleen nog maar meer gebruikmaken van hem.”

