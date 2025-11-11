Red Bull worstelde tijdens de Grand Prix van Brazilië met de afstelling van de RB21. Op vrijdag kampte het team met gripproblemen, terwijl Max Verstappen en Yuki Tsunoda op zaterdag al in Q1 strandden. Teambaas Laurent Mekies gaf na afloop toe dat de beperkte performance window van de auto het team voor uitdagingen zet.

Red Bull kent vaker een lastige vrijdag, gevolgd door een sterke ommekeer op zaterdag. Volgens teambaas Laurent Mekies is dit geen geheim. De Fransman benadrukt dat de zogenaamde performance window – de marge waarin de auto optimaal presteert – erg smal is. Bij de RB21 is er dus nauwelijks speelruimte in de afstelling. Tijdens de Grand Prix van São Paulo worstelde het team meer dan ooit. Op vrijdag verliep alles moeizaam, maar zaterdag – nadat het team risico’s had genomen in de afstelling – liep het volledig mis. Zowel Max Verstappen als Yuki Tsunoda strandde in het eerste deel van de kwalificatie. Verstappen gaf aan dat de auto “geen grip” had.

“Het is geen geheim dat onze performance window smal is en het lastig is om te voorspellen bij welke circuits de auto goed zal presteren, onder welke omstandigheden en met welke afstellingen”, vertelde Mekies na afloop van de Grand Prix van São Paulo. “We hebben dit weekend hard moeten vechten om de juiste balans te vinden, en uiteindelijk is het ons gelukt.” Mekies benadrukte dat het vinden van die balans geen garantie biedt voor de volgende race. “Het betekent niet dat je ineens een magische stap in de auto hebt voor Las Vegas. Het is iets waar we elk weekend opnieuw aan moeten werken. We proberen het proces soepeler te laten verlopen voor de volgende race.”

Lastig te voorspellen

Mekies gaf toe dat Red Bull regelmatig verkeerd inschat op welke circuits de RB21 goed tot zijn recht komt. Uiteindelijk draait het volgens de Fransman niet om waar de auto goed presteert, maar om hoe het team de auto kan laten presteren. “We dachten niet dat Monza ons zou liggen, ook niet Baku of Singapore. Het blijft lastig te voorspellen. Maar onze focus ligt niet op anderen; het gaat erom dat wij de auto zelf zo goed mogelijk krijgen.”

